МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с

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Спасатели предупредили москвичей об усилении ветра с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве в Twitter.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21.00 часа 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Так, МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от них.

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