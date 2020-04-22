МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Спасатели предупредили москвичей об усилении ветра с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве в Twitter.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21.00 часа 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Так, МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от них.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве в среду ожидается до +8°С