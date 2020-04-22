Назван способ остановить распространение COVID-19 в России

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Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших COVID-19 в мире, если властям регионов удастся сдержать ситуацию с распространением инфекции на местах, передает РИА «Новости».

По данным Университета Хопкинса на 21 апреля, Россия занимает 10-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом. На девятом месте — Китай, на восьмом — Иран. Первое место в данном списке занимает США.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется», — сказала Лебединская, отметив, что иначе ситуация может выйти из-под контроля.

Она обратила внимание также на то, что территориальное размещение населения России и сформировавшиеся агломерации пока сдерживают распространение COVID-19. Этому способствует и ограничение по передвижению на транспорте.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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