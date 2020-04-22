В Москве в среду ожидается до +8°С

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В Москве и Подмосковье в среду, 22 апреля, ожидается ветреная погода и до +8°С. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит +5°С...+7°С, по области — от +3°С до +8°С.

Синоптики отмечают, что сохранится ветреная погода. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Местами не исключены небольшие осадки.

Атмосферное давление к середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность — около 45%.

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