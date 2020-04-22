В Приморье коронавирусом заболели 17 медработников

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Приморье выросло за последние сутки со 104 до 178. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местных властей.

По данным пресс-службы, двое пациентов с коронавирусом в Приморье умерли, 11 выздоровели, восемь находятся в тяжелом состоянии, один — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Отмечается, что среди заболевших 17 медицинских работников.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.