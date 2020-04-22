Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

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Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал «пугающей» ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА «Новости».

«Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — сказал Ачкасов, комментируя новости о пикетах в некоторых странах против самоизоляции.

Врач подчеркнул, что неизвестно, когда пандемия коронавируса закончится. Однако он выразил уверенность, что в конечном итоге у человечества произойдут изменения в сознании и в отношении к подобным инфекциям.

По последним данным, в мире выявлено 2 553 112 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.