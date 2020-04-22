В Белом доме заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в ряде мегаполисов США
Координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора Биркс заявила, что в ряде крупных мегаполисов Соединенных Штатов улучшается ситуации с COVID-19, передает РИА «Новости».
Биркс уточнила, что речь идет о Нью-Йорке, Род-Айленде, Коннектикуте, Детройте, Новом Орлеане, Чикаго и Бостоне.
Она добавила, что также зарегистрировано выравнивание ситуации в таких городах как Филадельфия, Нэшвилл, Балтимор, Атланта, Индианаполис, Сент-Луис.
При этом, по словам Биркс, в столице США — Вашингтоне — пока улучшений нет.
По последним данным, в США выявлено 810 561 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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