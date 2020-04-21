Чехия не будет продлевать режим ЧП в мае

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Власти Чехии не будут продлевать режим ЧП после 30 апреля, заявил премьер Андрей Бабиш в эфире телеканала TV Prima.

«Я думаю, что нет никаких поводов для того, чтобы режим ЧП продолжать, большинство членов кабинета со мной согласно», — сказал Бабиш.

Ранее власти продлили до 30 апреля режим чрезвычайного положения, который изначально был введен 12 марта на один месяц.

В Чехии коронавирусом заразились почти семь тысяч, скончался 201 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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