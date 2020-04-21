Вильфанд назвал причину холодной погоды в Москве
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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причину холодной погоды в Москве, передает ТАСС.
По словам синоптика, город оказался в зоне конвергенции холодных воздушных масс циклона и антициклона одновременно.
Вильфанд пояснил, что между циклоном и антициклоном есть большая разница в давлении, поэтому при столкновении холодные воздушные массы двигаются так быстро, что не успевают прогреться на солнце. Это приводит к сильному ветру и свежему воздуху.
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