Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 20

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В Канаде возросло число жертв произошедшей в провинции Новая Шотландия стрельбы. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Так, жертвами массовой стрельбы стали 20 человек.

Ранее в провинции произошла стрельба, в ходе которой также погибла сотрудница полиции.

По некоторым данным, стрелявший был знаком с несколькими жертвами. Он был ликвидирован в перестрелке при попытке задержания.

Происшествие уже признано самым массовым расстрелом людей в новейшей истории Канады.

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