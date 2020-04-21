Химзавод горит в Китае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/453/13057453/fire-pic905-895x505-50932.jpg">

В китайской провинции Цзянсу произошел пожар на территории химзавода. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Пожар, по данным телеканала, начался в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган в 21.00 (16.00 по мск).

Очевидцы отмечают, что на месте завода шлифовальных материалов видно сильное пламя, а также слышны взрывы.

По предварительным данным, погибших в результате инцидента нет. Правоохранительные органы задержали представителя компании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадры с масштабного пожара на химхранилище в Китае

— Один человек погиб при пожаре на химзаводе в Техасе