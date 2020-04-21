Химзавод горит в Китае
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В китайской провинции Цзянсу произошел пожар на территории химзавода. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.
Пожар, по данным телеканала, начался в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган в 21.00 (16.00 по мск).
Очевидцы отмечают, что на месте завода шлифовальных материалов видно сильное пламя, а также слышны взрывы.
По предварительным данным, погибших в результате инцидента нет. Правоохранительные органы задержали представителя компании.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кадры с масштабного пожара на химхранилище в Китае