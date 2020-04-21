В Италии за сутки вылечилось рекордное число заразившихся коронавирусом

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В Италии за сутки выздоровели 2723 человека, что стало рекордом с начала эпидемии, пишет ANSA.

Также второй день подряд снижается число зараженных коронавирусом в нынешний момент. Сейчас в Италии заражены 107 тысяч человек.

Всего в стране заразились 184 тысячи, скончались 24 тысячи, выздоровели 51 тысяча пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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