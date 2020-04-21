В эстонском учебнике Крым обозначили как часть России
В эстонском школьном учебнике по английскому языку для 7 класса на карте Европы Крым отметили как часть России. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Такое обозначение вызвало протест конгресса украинцев в Эстонии. Руководитель объединения Вира Конык направила главе Минобрнауки Эстонии письмо по данному вопросу.
В издательстве, выпустившем учебник, заявили, что по ошибке напечатали карту. Составители книги взяли ее из интернета и не обратили внимание на ее содержание.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что в Европе устали от постоянных дебатов вокруг Крыма, которые инициирует Украина.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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