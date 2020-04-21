В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом

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В Хакасии врачи подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом, написал глава республики Валентин Коновалов в Instagram.

Глава республики сообщил, что погибшей женщине было 55 лет. Также она страдала тяжелой хронической соматической патологией с нарушением иммунитета.

В Хакасии коронавирусом заразились 84 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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