В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом
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В Хакасии врачи подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом, написал глава республики Валентин Коновалов в Instagram.
Глава республики сообщил, что погибшей женщине было 55 лет. Также она страдала тяжелой хронической соматической патологией с нарушением иммунитета.
В Хакасии коронавирусом заразились 84 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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