Россия отправила 200 тысяч тестов на коронавирус странам СНГ
Роспотребнадзор отправил 200 тысяч тест-систем на коронавирус странам СНГ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Суммарно в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 тысяч исследований», — говорится в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия направила Казахстану почти 40 тысяч реагентов для тестов на COVID-19
— В России проведено более 2,14 млн лабораторных исследований на COVID-19
— Россия упростила беспошлинный ввоз медтоваров для борьбы с коронавирусом