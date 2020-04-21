Россия отправила 200 тысяч тестов на коронавирус странам СНГ

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Роспотребнадзор отправил 200 тысяч тест-систем на коронавирус странам СНГ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Суммарно в страны СНГ передано тест-систем для проведения около 200 тысяч исследований», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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