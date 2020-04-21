Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

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Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей. Его текст опубликовал Telegram-канал «Зеленый Змий».

Священнослужитель рассказал, что многие религиозные организации испытывают финансовые трудности, особенно в Москве. Он попросил отсрочку оплаты коммунальных услуг до окончания карантина и восстановления полноценной работы церквей.

Патриарх обратил внимание главы правительства, что церкви пользуются услугами ЖКХ по установленным тарифам. В то же время, как отметил священник, церкви существуют на добровольные пожертвования верующих, которые значительно сократились из-за введенных ограничений на фоне пандемии.

Ранее из-за COVID-2019 в Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов прихожанами до 28 апреля.

В России на данный момент зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом, 456 человек умерли, 3 873 вылечились.

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