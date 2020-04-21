Ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

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Ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума в 73,4 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

При этом смертность жителей России трудоспособного возраста в 2019 году снизилась, говорится в сообщении пресс-службы.

Из данных Минздрава следует, что среди мужчин трудоспособного возраста смертность упала на 3,5%, среди женщин – на 2,1%.

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