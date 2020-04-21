Белорусский архиепископ Гурий госпитализирован с пневмонией
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Белорусский архиепископ Гурий находится в больнице с пневмонией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Новогрудского епархиального управления протоиерей Анатолия Герасимука.
Диагностированное у священнослужителя воспаление легких не связано с коронавирусом нового типа, заявил представитель епархии. Он отметил, что состояние Гурия оценивается как стабильное.
Ранее Sputnik.Беларусь сообщал о госпитализации наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия в больницу в Гродно.
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