Россия передала Казахстану около 40 тысяч реагентов для тестов на COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/13052089/RIAN_6223279.HR-pic905-895x505-91720.jpg">

Россия направила в Казахстан около 40 тысяч единиц реагентов для изготовления тестов для выявления коронавируса нового типа, сообщается на сайте казахского посольства в Москве.

Доставка 38 тысяч единиц реагентов была организована при содействии дипломатического представительства по просьбе министерства здравоохранения Казахстана, говорится в сообщении. Отмечается, что это третья партия реагентов, переданная при содействии посольства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Токаев заявил об успехе в борьбе с неконтролируемым распространением COVID-19

— Власти Казахстана намерены постепенно смягчать карантин

— Россия может оказать Казахстану гуманитарную помощь