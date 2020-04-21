Россия передала Казахстану около 40 тысяч реагентов для тестов на COVID-19
Россия направила в Казахстан около 40 тысяч единиц реагентов для изготовления тестов для выявления коронавируса нового типа, сообщается на сайте казахского посольства в Москве.
Доставка 38 тысяч единиц реагентов была организована при содействии дипломатического представительства по просьбе министерства здравоохранения Казахстана, говорится в сообщении. Отмечается, что это третья партия реагентов, переданная при содействии посольства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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