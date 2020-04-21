Более 50% россиян проведут летний отпуск дома
Более половины опрошенных россиян (57%) планируют провести летний отпуск в этом году дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина.
Отмечается, что 35% респондентов проведут отпуск на даче, 11% — в другом городе или селе, за границу планируют поехать лишь 3% россиян.
Из российских регионов граждане отдали предпочтение Краснодару, Санкт-Петербургу, Алтаю.
Из зарубежных стран — Абхазии, Белоруссии и Армении, а также Турции, ОАЭ и Египту.
В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.
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