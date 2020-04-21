Пятилетняя девочка скончалась от редкого осложнения COVID-19 в США
Пятилетняя девочка скончалась в результате редкого осложнения новой коронавирусной инфекции в Детройте, США. Об этом сообщает The Detroit News.
Пациентка умерла после двух недель на аппарате искусственной вентиляции легких из-за менингоэнцефалита, являющегося редким осложнением COVID-19, заявили родители девочки. Она стала первым ребенком, который скончался после заражения коронавирусом в штате Мичиган.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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