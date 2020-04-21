Построенная за месяц больница в Новой Москве открылась для пациентов
Инфекционная больница в ТиНАО (Москва) в поселении Вороновском приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что в клинике работают 500 сотрудников. В настоящее время продолжается набор специалистов.
Центр рассчитан на 800 коек, в случае необходимости их увеличат до 900.
В больнице есть все необходимое, в том числе медоборудование (свыше 26 тыс. единиц), защитные костюмы и др.
Анализы будут проводиться в собственной лаборатории клиники, до 10 тысяч тестов в сутки.
Для тех медиков, которые живут далеко от больницы, построено комфортабельное общежитие.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.
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