Построенная за месяц больница в Новой Москве открылась для пациентов

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Инфекционная больница в ТиНАО (Москва) в поселении Вороновском приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в клинике работают 500 сотрудников. В настоящее время продолжается набор специалистов.

Центр рассчитан на 800 коек, в случае необходимости их увеличат до 900.

В больнице есть все необходимое, в том числе медоборудование (свыше 26 тыс. единиц), защитные костюмы и др.

Анализы будут проводиться в собственной лаборатории клиники, до 10 тысяч тестов в сутки.

Для тех медиков, которые живут далеко от больницы, построено комфортабельное общежитие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

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