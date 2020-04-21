В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

По его данным, заразившиеся люди регион не покидали, с инфицированными ранее пациентами не контактировали.

В общем число подтвержденных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 достигло 135. При этом 16 человек излечились, а четверо умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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