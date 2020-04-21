Врач Мясников заявил о знаковом событии для лечения коронавируса

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Врач Александр Мясников заявил, что амбулаторное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 можно считать знаковым событием для борьбы с болезнью. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, большинство пациентов с COVID-19 будут проходить лечение «не в больницах, а амбулаторно под наблюдением амбулаторных врачей».

«Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», — сказал Мясников.

Он также рассказал, как будет протекать амбулаторное лечение.

«Человек находится дома, но врач выписывает ему нужные таблетки — тот же набор лекарств, что мы даем в больнице. Дальше мы наблюдаем дома. Мы ведем его по видеосвязи, по телефону, навещая», — сообщил Мясников.

Он отметил, что такое лечение работает, поскольку большинство случаев коронавируса нового типа «протекают бессимптомно».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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