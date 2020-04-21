Трюдо планирует ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы в Новой Шотландии

Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны рассмотрят закон о контроле над огнестрельным оружием после того, как в канадской провинции Новая Шотландия произошла стрельба, в результате которой погибли 19 человек, передает телеканал CTV.

По его словам, закон, запрещающий боевое оружие по всей Канаде, ранее чуть уже не был принят. Этого не произошло, поскольку работа парламента была приостановлена из-за эпидемии коронавируса, пояснил политик.

«Мы намерены продвигать дальше эту меру, как только парламент вернется к работе», — сказал Трюдо.

Ранее стало известно, что 51-летний зубной протезист в полицейской форме учинил стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия. В ходе перестрелки с правоохранителями он погиб.

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