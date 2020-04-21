Сокамерник Ярошенко скончался в тюрьме США
Адвокат российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме Данберри, Алексей Тарасов рассказал, что сокамерник его подзащитного скончался от болезни, похожей по симптомам на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в данном исправительном учреждении сейчас наблюдается «катастрофическое положение с коронавирусом».
«Умер один человек, и этот человек находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко», — сказал Тарасов.
Юрист уточнил, что умерший был на расстоянии менее двух метров от Ярошенко.
«Ему три дня отказывали в медицинской помощи. Потом Константин заметил, что человек еле дышит и покрылся пятнами, в последний момент его унесли в изоляцию», — рассказал Тарасов.
Защитник Ярошенко сообщил, что сокамерник его подзащитного до последнего просил о медицинской помощи. Заключенный россиянин заявляет, что у скончавшегося были заметны симптомы, которые проявляются при коронавирусе.
«Константин очень сильно обеспокоен и говорит, что его приговорили к тюремному сроку, но не к смертной казни», — добавил Тарасов.
Ранее стало известно, что у Ярошенко имеются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.
Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.
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