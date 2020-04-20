В оксфордский словарь внесли изменения из-за лингвистического влияния Covid-19
Лексикографы оксфордского словаря включили в словарь новые неологизмы, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.
Так, в английском словаре появились такие термины, как «социальное дистанцирование», «самоизоляция» и аббревиатура WFH (work from home – «работа из дома»).
По словам, исполнительного редактора словаря Юернадетт Патон, это редкое явление — экспоненциальный рост использования одного слова (COVID-19) за очень короткий промежуток времени.
Отмечается, что одно слово в подавляющем большинстве случаев доминировало в глобальном дискурсе, исключая большинство других тем.
Сам COVID-19 определяется как ««острое респираторное заболевание у людей, вызванное коронавирусом, которое способно приводить к тяжелым симптомам и смерти, особенно у пожилых людей и других лиц с сопутствующими заболеваниями».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ковидиот, карантини, зумбомбинг: какие неологизмы принес коронавирус
— Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин