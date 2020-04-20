Гендиректор ВОЗ заявил, что основная борьба с коронавирусом еще впереди
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Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что человечеству еще предстоит бороться с непростыми испытаниями, вызванными коронавирусом, пишет «Интерфакс».
«Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», — сказал Гебреисус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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