Гендиректор ВОЗ заявил, что основная борьба с коронавирусом еще впереди

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Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что человечеству еще предстоит бороться с непростыми испытаниями, вызванными коронавирусом, пишет «Интерфакс».

«Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», — сказал Гебреисус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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