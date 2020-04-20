В Марокко число заражений коронавирусом превысило три тысячи
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Марокко за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 191, достигнув 3046, пишет минздрав страны.
Также сообщается о 143 погибших и 350 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Узбекистане число заражений коронавирусом превысило 1600
— В Турции число заражений коронавирусом превысило 90 тысяч
— Во Франции число смертей от коронавируса превысило 20 тысяч