В Северной Осетии прогнозируют рост числа зараженных COVID-19 после митинга

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова заявила, что проведение несанкционированного митинга во Владикавказе спровоцирует рост числа зараженных вирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие собрались у здания Дома правительства в центре Владикавказа с требованием отменить режим самоизоляции.

По словам Каболовой, несмотря на рекомендации властей и те меры, которые принимаются в регионе для недопущения распространения коронавирусной инфекции, люди вышли на улицу и подвергли себя большой опасности.

Она добавила, что дистанцию протестующие не соблюдали и средств индивидуальной защиты на них тоже не было.

«Через несколько дней у нас будет значительный рост инфицированных, то есть мы получим ситуацию, которой опасались», — заключила замруководителя.

По последним данным в Северной Осетии зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. В регионе до 30 апреля объявлен режим самоизоляции.

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