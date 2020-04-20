Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

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Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

«Объясняю тем, что вот эти 6 тысяч — они как раз возникли в тот день, когда утром, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц», — сказала Скворцова.

Отмечается, что анализы начали сдавать даже те, кто контактировал с заболевшими ОРВИ.

В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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