Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить число работников в одном помещении
Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить количество работников, одновременно находящихся в помещении, в зависимости от его размера. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, в одном помещении до 50 кв. м могут находиться не более 5 человек, до 100 кв. м – не более 10 человек, до 200 кв. м – не более 25 человек, свыше 200 кв. м – не более 50 человек.
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
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