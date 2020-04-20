Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить число работников в одном помещении

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Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить количество работников, одновременно находящихся в помещении, в зависимости от его размера. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в одном помещении до 50 кв. м могут находиться не более 5 человек, до 100 кв. м – не более 10 человек, до 200 кв. м – не более 25 человек, свыше 200 кв. м – не более 50 человек.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

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