В Британии число смертей от коронавируса превысило 16,5 тысяч
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В Великобритании за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 449, достигнув 16509, пишет минздрав страны.
Также сообщается о почти 125 тысячах заразившихся.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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