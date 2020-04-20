В Воронежской области от COVID-19 вылечились беременная женщина и младенец

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В Воронежской области от коронавируса выздоровели 13 человек, среди которых есть беременная женщина и шестимесячный ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что всего в Воронежской области от коронавируса вылечились 30 человек, они были выписаны из медучреждений.

По последним данным, в регионе выявлен коронавирус у 180 человек, шесть человек погибли, еще у одного умершего был положительный результат после предварительного анализа на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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