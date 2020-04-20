В Канаде число заражений коронавирусом превысило 35 тысяч

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В Канаде за сутки число заражений коронавирусом выросло на 1461, достигнув 35383, пишет минздрав страны.

Также сообщается о 1611 умерших и больше 11 тысячах выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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