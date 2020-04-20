В Рязанской области умерли первые два пациента с коронавирусом
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В Рязанской области умерли первые два пациента, у которых был подтвержден коронавирус, пишет опергруппа по региону.
Сообщается, что умерли 67-летний мужчина и 51-летняя женщина.
В Рязанской области коронавирусом заразились 289 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11
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