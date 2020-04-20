Глава Минздрава: регионы готовятся к борьбе с COVID-19 по «полувоенному сценарию»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что подготовка регионов к борьбе с коронавирусом проходит по полувоенному сценарию. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Фактически все, что сегодня происходит, происходит по такому полувоенному сценарию — именно развертывание сети», — сказал он.

Министр отметил, что на ранних этапах субъекты заявили о своей подготовленности, однако разобравших в деталях, стало понятно, что регионы не совсем готовы к пандемии. Он уточнил, что субъектам были выделены дотации, чтобы помочь довести все до должного уровня.

Мурашко также добавил, что в субъектах РФ используется такая технология, как переброска медицинского персонала для оказания помощи.

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