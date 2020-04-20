Названа причина массового заражения COVID-19 в больнице Екатеринбурга

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Глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что основной причиной массового заражения людей коронавирусом в Центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга стали действия медиков, передает РИА «Новости».

По его словам, медицинский персонал больницы нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе работы.

Замгубернатора региона Павел Креков уточнил, что в настоящее время уже ведется расследование. Всех виновных ждет жесткое наказание.

Ранее стало известно, что в больнице № 1 Екатеринбурга у 78 врачей и пациентов обнаружен коронавирус. Предполагается, что источником распространения COVID-19 в медучреждении стал врач, который ранее заразился от живущей с ним в одном доме соседки.

По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения новым коронавирусом, вылечились 3446 пациентов, умерли — 405.

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