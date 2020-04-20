Суд смягчил срок активисту Котову

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Мосгорсуд пересмотрел дело активиста Котова и снизил срок отбывания в колонии до полутора лет, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

«Мосгорсуд решил назначить Котову наказание в виде полутора лет колонии», — сказала адвокат.

Ранее Котов был осужден на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

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