Суд смягчил срок активисту Котову
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Мосгорсуд пересмотрел дело активиста Котова и снизил срок отбывания в колонии до полутора лет, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.
«Мосгорсуд решил назначить Котову наказание в виде полутора лет колонии», — сказала адвокат.
Ранее Котов был осужден на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.
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