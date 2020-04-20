Президент Бразилии спрогнозировал, что 70% граждан переболеют коронавирусом

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Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что 70% граждан страны переболеют коронавирусом. Соответствующий разговор с журналистами опубликован в Twitter главы государства.

«Мы должны призывать народ к спокойствию, к хладнокровию. 70% будут заражены. Или вы хотите, чтобы я вас обманывал?» — сказал Болсонару.

В Бразилии коронавирусом заразились 39 тысяч, скончались 2484 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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