Верховный суд будет рассматривать дела онлайн

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Верховный суд первым среди российских судов начнет рассматривать дела через интернет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщила пресс-служба, стороны смогут участвовать в заседании из дома или офиса, что снизит риск распространения коронавируса.

В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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