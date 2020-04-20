Верховный суд будет рассматривать дела онлайн
Верховный суд первым среди российских судов начнет рассматривать дела через интернет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщила пресс-служба, стороны смогут участвовать в заседании из дома или офиса, что снизит риск распространения коронавируса.
В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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