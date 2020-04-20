В Москве спасли застрявшего в сантехническом шкафу енота

В Москве спасатели вытащили из сантехнического шкафа енота, который там застрял, и передали его в центр реабилитации диких животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

По словам очевидцев, животное застряло в шкафу. После этого на место приехали спасатели и вытащили его.

«Сотрудники МЧС, которые спасли животное и передали в центр реабилитации», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время енот находится на карантине. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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