Роспотребнадзор: смертность от COVID-19 в России ниже, чем в других странах
Россия по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч человек находится на 64 месте в мире, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.
По его словам, летальность среди пациентов с коронавирусом в стране также значительно ниже, чем в других странах.
По последним данным в России зафиксировано 47 121 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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