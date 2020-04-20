В Чили начнут раздавать переболевшим COVID-19 специальные удостоверения
Чили станет первой страной в мире, которая начнет выдачу излечившимся от коронавируса специальных удостоверений, подтверждающих иммунитет к заболеванию, сообщает радио BioBioChile.
Согласно заявлению минздрава страны, иммунитет у заболевших держится как минимум год, так как в их организме «вырабатываются антитела». За это время, как считают власти, человек не может быть носителем инфекции. Как изменятся карантинные меры для людей, получивших специальный пропуск, в настоящий момент неизвестно.
Всемирная организация здравоохранения считает эту меру спорной, сообщает радио. В ВОЗ подчеркнули, что наличие у человека антител к COVID-19 не дает стопроцентной гарантии развития иммунитета к заболеванию.
Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти намерены поэтапно возобновить занятия в школах, начиная с мая.
В настоящее время на территории южноамериканской республики зафикисировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Погибли 133 человека.
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