Собянин назвал важнейшие условия победы над коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что вакцина от коронавируса является одним из важных условий победы над коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он сказал во время совещания, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Чтобы мы не делали, мы понимаем, что побороть эту болезнь можно только при одном условии — наличии эффективных лекарств и вакцины», — заявил Собянин.

Он добавил, что также в борьбе с вирусом дает две возможности быстрая выявляемость заражения. Первая возможность — своевременная изоляция групп риска, что положительно сказывается на распространении вируса. Вторая, более важная возможность, — это скорая диагностика и назначение лечения, при которой количество потенциально заболевших снижается.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

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