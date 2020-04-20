Путин призвал сократить срок прохождения через плато по заболеваемости COVID-19

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин потребовал сделать все, чтобы сгладить прохождение пика, «сократить срок прохождения через так называемое плато», когда число новых заражений является самым высоким.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший.

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