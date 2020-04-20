Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса. Видео с обращением он опубликовал на своей странице в Twitter.

Аксенов пояснил, что в Крыму, как и в других регионах России, сейчас действует режим повышенной готовности, предполагающий ряд ограничительных мер. В связи с этим в регионе приостановлена деятельность сферы услуг и общепита, работают только системообразующие предприятия.

Он призвал сограждан воздержаться от поездок на полуостров как в рабочих целях, так и в целях отдыха, так как все санатории в Крыму в настоящее время закрыты.

Он напомнил слова президента о том, что разобщение на сегодняшний день является самым эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в России выявлено 422 853 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.