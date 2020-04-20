Гидрометцентр предупредил о половодье в ряде регионов РФ

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Повышение уровня воды в реках до опасных отметок прогнозируют метеорологи на территории Алтая, Приморья и части европейских регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Сейчас идут активные процессы, связанные с гидрологическим половодьем. Наиболее заметные события в Алтайском крае: там уровень воды может повышаться, <...> подтапливая дороги и дома, стоящие около поймы», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что интенсивный приток воды в Приморье на 20-80 сантиметров придется на 20-21 апреля из-за обильных осадков. В это же время в Костромской, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Свердловской областях и Пермском крае уровень рек повысится на 20-70 сантиметров.

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