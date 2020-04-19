В Подмосковье выявили 709 новых случаев заражения COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/109/13053109/20200417_gaf_x99_005-pic905-895x505-95475.jpg">

В Московской области выявили 709 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Уточняется, что среди заболевших 256 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 272 человека – от 46 до 64 лет, 138 человек – от 65 до 94 лет. Также коронавирусом заразились 43 ребенка.

Всего в Подмосковье выявлено 4 663 случая заболевания, скончались 49 человек, выздоровели 176 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кровь с антителами: Москве нужны доноры для борьбы с COVID-19

— Полиция Подмосковья выписала около 900 протоколов нарушающим самоизоляцию

— Почти 4 тысячи человек заражены коронавирусом в Подмосковье