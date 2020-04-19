Более 120 россиян вернулись из Японии вывозным рейсом

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Вывозной рейс для россиян из Токио во Владивосток приземлился в аэропорту назначения, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На борту самолета находились 123 гражданина России, сообщает российское посольство в Японии. По данным дипломатического представительства, большую часть составляют жители Приморского края.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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