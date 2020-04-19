Процент подтверждений положительных тестов на COVID-19 вырос до 77% в Москве

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Доля подтверждения положительных анализов на коронавирус нового типа после повторной проверки в референс-центрах в Москве выросла до 77%, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Раньше диагноз при повторной проверке подтверждался лишь в 40% случаев, сейчас этот показатель составляет 77%, отметили в штабе. Там подчеркнули, что в столице значительно увеличились возможности диагностики, в частности, улучшилось качество тест-систем.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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